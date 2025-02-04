Fenerbahçe'nin Önde Gelen İsimlerinden Mehmet Salih Dereli'ye Son Veda

Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Mehmet Salih Dereli, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Fenerbahçe yönetiminden pek çok üst düzey isim katıldı.

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Fenerbahçe'nin Önde Gelen İsimlerinden Mehmet Salih Dereli'ye Son Veda

Geçen gün yaşamını yitiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve camianın önde gelen isimlerinden iş insanı Mehmet Salih Dereli için cenaze töreni düzenlendi.

Fenerbahçe'nin Önde Gelen İsimlerinden Mehmet Salih Dereli'ye Son Veda - Resim : 1

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 5213 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucularından merhum Mehmet Salih Dereli’nin cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine merhum Mehmet Salih Dereli’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu Üyeleri, eski yöneticiler, eski sporcular, YDK ve kongre üyeleri, kulüp çalışanları ile iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: İHA

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