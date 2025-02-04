Pınar Gültekin Cinayetinde Başsavcılığın İtirazının Detayları Belli Oldu, Canavarca Hisse Örnek Gösterdi

Muğla’da 2020 yılında Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetine ilişkin soruşturmada Cemal Metin Avcı'ya, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'ya 4 yıl hapis cezaları verilmişti.

Ardından bu cezalar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce bozulmuştu. Daire, Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya, "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan değil, “eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan haksız tahrik uygulanması gerektiğini ifade etmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bu kararına itiraz etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, itirazının gerekçeleri ortaya çıktı. Başsavcılık, sanığın eyleminin “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” kapsamında olduğunu, haksız tahrik indiriminin uygulanamayacağını belirterek, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin verdiği kararın onanmasını istedi.

İTİRAZIN GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Gerekçede sanık Cemal Metin Avcı’nın cep telefonu veya vereceği parayı Pınar Gültekin’e yayla evinde vermesini gerektirir hiçbir neden yokken, AVM’de buluşarak önceden yaptığı plan çerçevesinde Gültekin’i yayla evine götürdüğü ve öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ VURGUSU

Cemal Metin Avcı’nın yaptığı plan dahilinde tüm delilleri ve cesedi yok ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde eyleminin “tasarlayarak öldürme” olduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

CANAVARCA HİS AÇIKLANDI

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-b maddesinin metninde “canavarca his” kavramının tanımına yer verilmediği belirtilen itirazda, şu ifadeler yer aldı:

Madde gerekçesinde ise kişinin acıma hissi olmaksızın bir başkasını öldürmesi halinde canavarca hisle öldürmenin söz konusu olacağı, öldürmenin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmesinin, canavarca hisle öldürmenin arz ettiği özellik olduğu belirtilerek, kişinin yakılarak, uyurken kulağının içine kızgın yağ dökülerek ya da vücudu parçalanarak öldürülmesi, canavarca hisle öldürmeye örnek olarak gösterilmiştir.

Başsavcılık, Kanunda “canavarca hissin tanımı yapılmamış ise de bu açıklamalar ışığında bu sözcüklerin, psikolojik bir olgu olduğunu, bu olgunun her türlü bulgu ve kanıtla belirlenebileceğini vurguladı.

'TOPLUM CANAVARCA HİSSİ ONAYLAMAZ'

Başsavcılığın itirazında, canavarca his sevkinin, toplumun ortak bilincinin, duygusunun ve vicdanının hiçbir zaman onaylamayacağı, alçakça bir güdü/içtepi olduğunun gözden uzak tutulmaması gerekeceği belirtilerek, konuyla ilgili bir tanımlama yapmadan her bir olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA