Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor: 5 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı
Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde son bir haftadır meydana gelen depremler sürüyor. Ege Denizi'nde resmen deprem fırtınası yaşanıyor. Günlerdir bitmeyen depremler paniğe neden olurken bölge halkı tsunami korkusu da yaşıyor. AFAD 5 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-05
Saat:22:09:36 TSİ
Enlem:36.56694 N
Boylam:25.62667 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/zDwT9D0VKe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi