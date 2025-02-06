Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor: 5 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı

Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde son bir haftadır meydana gelen depremler sürüyor. Ege Denizi'nde resmen deprem fırtınası yaşanıyor. Günlerdir bitmeyen depremler paniğe neden olurken bölge halkı tsunami korkusu da yaşıyor. AFAD 5 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor: 5 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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