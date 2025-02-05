Durmadan Sallanıyor! Ege Denizi'nde Bir Korkutan Deprem Daha

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik 9. günde de sürüyor. Gün içinde büyük küçük yüzlerce deprem olurken bazıları korkutuyor. Yunanistan adalarını etkileyen depremlerde can ve mal kaybı olmadı. Ancak volkanik patlama ihtimalinin olduğu Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan 10 bine yakın kişi tahliye edildi. Olası bir patlama durumunda Türkiye'nin de Ege kıyılarının da tehlike altında olduğu belirtiliyor.

SABAHA KARŞI KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.21'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Gece saat 02.50'de 4.2 büyüklüğünde, 05.16'da ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi