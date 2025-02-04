Sürekli Deprem Olan Santorini Adası Nerede? Santorini Adası Türkiye'ye Yakın mı?

Beyaz badanalı evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve eşsiz gün batımı manzaralarıyla ünlü olan Santorini, Akdeniz’in en popüler tatil destinasyonlarından biri. Adanın en yoğun ziyaretçi aldığı dönem yaz ayları olsa da, ilkbahar ve sonbahar ayları daha sakin ve keyifli bir tatil için öneriliyor.