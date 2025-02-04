Sürekli Deprem Olan Santorini Adası Nerede? Santorini Adası Türkiye'ye Yakın mı?
Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler sonrası Santorini Adası’nın konumu merak konusu oldu. Yunanistan’a bağlı olan ve turistik açıdan büyük ilgi gören ada, sismik hareketlilik nedeniyle gündeme geldi. Peki, Santorini Adası nerede ve Türkiye’ye yakın mı?
Kaynak: Haber Merkezi
Santorini, Yunanistan’a bağlı Kiklad Adaları grubunda yer alan volkanik bir ada olup, Ege Denizi'nde, Girit’in kuzeyinde ve Atina’nın güneydoğusunda bulunuyor. Türkiye’ye olan mesafesi ise batı kıyılarımıza göre farklılık gösteriyor.
TÜRKİYE’YE NE KADAR UZAKLIKTA?
Kuşadası - Santorini: Yaklaşık 250 km
Bodrum - Santorini: Yaklaşık 290 km
İzmir - Santorini: Yaklaşık 330 km
Türkiye’den Santorini’ye direkt feribot seferleri bulunmuyor. Ancak Atina veya Rodos üzerinden aktarmalı feribotlarla adaya ulaşılabiliyor. Alternatif olarak, uçakla Atina’ya gidip oradan Santorini’ye geçmek mümkün.
Beyaz badanalı evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve eşsiz gün batımı manzaralarıyla ünlü olan Santorini, Akdeniz’in en popüler tatil destinasyonlarından biri. Adanın en yoğun ziyaretçi aldığı dönem yaz ayları olsa da, ilkbahar ve sonbahar ayları daha sakin ve keyifli bir tatil için öneriliyor.