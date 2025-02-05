Özel Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Noktayı Koydu: 'Tarihi Bir Hata Yapmayacağım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme ve ön seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade eden Özel, "Kızıma bir seçim yenilgisi daha yaşatmayacağım. Etrafım gaz verse de asla kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım" dedi. Özel ayrıca, "Ekrem Başkan ile 2 kez görüştüm. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Yavaş ile görüşme yaptık. Ön seçime itirazı yok. Girer mi girmez mi bilmiyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Özel Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Noktayı Koydu: 'Tarihi Bir Hata Yapmayacağım'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, Özgür Özel'den flaş açıklamalar geldi.

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM'

Depremin vurduğu Adıyaman'da gazeteci ve Sözcü yazarı Uğur Dün­dar'ın sunduğu Arena programına katılan Özel, "Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz. Ekrem Başkan ile 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Yavaş ile verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi, girmez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'ETRAFIM GAZ VERSE DE...'

Özel, kendi adaylığına ilişkin "Bu adayı belirleyeceğiz, talep bu. Erken seçimin adayı erken açıklanır. Kızıma koltuğa oturmadan önce söz verdim. Ben kızıma 'Bir daha seçim yenilgisi yaşatmayacağım' dedim. Tırnak içinde etrafım ne kadar layık görse de, gaz bile verse asla kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım. Bu kararı da 'tek başıma vermeyeceğim' dedim" açıklamasını yaptı.

'EKREM BAŞKAN DA MANSUR BAŞKAN DA 'GÖREVDEN KAÇMAYIZ' DİYOR'

Özel, konuşmasının devamında, "Ekrem Başkan'ım da Mansur Başkan'ım da görev verilirse kaçmaz, yaparız diyorlar. Bütün üyelere sorarak ön seçim fikri ortaya atıldığında bu heyecan yarattı. Bu noktada bir irade ifade ettik. Bütün CHP'liler bu ön seçimde oy kullanmak istiyorlarsa gelsinler üye olsunlar. Son zamanlarda çok fazla üye kaydı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
Son Güncelleme:
Bahçeli Hastaneye mi Kaldırıldı? MHP'den Gerçek Gündem'e Resmi Açıklama Geldi MHP'den Gerçek Gündem'e Resmi Açıklama Geldi
16 Gündür Kayıptı! Yaşlı Adamdan Acı Haber Geldi 16 Gündür Kayıptı! Yaşlı Adamdan Acı Haber Geldi
PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı Kararı PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı Kararı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Yurtta Korkunç İhmal! 21 Aylık Bebek Boğularak Öldü: 'Bakamıyorsunuz' Deyip Ailesine Vermemişler Yurtta Korkunç İhmal! 21 Aylık Bebek Boğularak Öldü!
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
ÇOK OKUNANLAR
Kartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama Daha Kartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama Daha
Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor: 5 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor: 5 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı
Aden Körfezi Tezkeresi Resmi Gazete'de! TSK'nın Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı Aden Körfezi Tezkeresi Resmi Gazete'de
Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Cepheden Kaçıyor Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Cepheden Kaçıyor
Emekli Promosyonunda Bir İlk! Banka Promosyonları 25 Bin TL'ye Ulaştı Emekli Promosyonunda Bir İlk!