Özel Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Noktayı Koydu: 'Tarihi Bir Hata Yapmayacağım'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, Özgür Özel'den flaş açıklamalar geldi.

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM'

Depremin vurduğu Adıyaman'da gazeteci ve Sözcü yazarı Uğur Dün­dar'ın sunduğu Arena programına katılan Özel, "Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz. Ekrem Başkan ile 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Yavaş ile verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi, girmez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'ETRAFIM GAZ VERSE DE...'

Özel, kendi adaylığına ilişkin "Bu adayı belirleyeceğiz, talep bu. Erken seçimin adayı erken açıklanır. Kızıma koltuğa oturmadan önce söz verdim. Ben kızıma 'Bir daha seçim yenilgisi yaşatmayacağım' dedim. Tırnak içinde etrafım ne kadar layık görse de, gaz bile verse asla kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım. Bu kararı da 'tek başıma vermeyeceğim' dedim" açıklamasını yaptı.

'EKREM BAŞKAN DA MANSUR BAŞKAN DA 'GÖREVDEN KAÇMAYIZ' DİYOR'

Özel, konuşmasının devamında, "Ekrem Başkan'ım da Mansur Başkan'ım da görev verilirse kaçmaz, yaparız diyorlar. Bütün üyelere sorarak ön seçim fikri ortaya atıldığında bu heyecan yarattı. Bu noktada bir irade ifade ettik. Bütün CHP'liler bu ön seçimde oy kullanmak istiyorlarsa gelsinler üye olsunlar. Son zamanlarda çok fazla üye kaydı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA