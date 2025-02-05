Yurtta Korkunç İhmal! 21 Aylık Bebek Boğularak Öldü: 'Bakamıyorsunuz' Deyip Ailesine Vermemişler

Kocaeli İzmit’teki çocuk yuvasında dün akşam saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı. 21 aylık Efsun Aktaş isimli bebek, yurtta görevli personel tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulundu.

Bebeğin nefes almadığının fark edilmesi üzerine yurtta ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel Konak Hastanesi’ne kaldırılan Efsun bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Efsun bebeğin annesi Eda Y. ve babası Fırat A.'nın ayrıldığı; velayetinin ise babasına verildiği öğrenildi. Babanın ise maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle bebeği yurda verdiği öne sürüldü.

'BAKAMIYORSUNUZ DEYİP BİZE GERİ VERMEDİLER'

Kocaeli Gazetesi isimli sitede yer alan habere göre; yürek yakan olayın ardından konuşan annenane Filiz Y., “Torunum bizimle kalıyordu. Velayeti babasındaymış. Bizden gizlice aldı, götürmüş yurda vermiş. Yurtta olduğundan haberimiz olalı 2 ya da 3 ay oldu. Biz almak istedik ama korumuyorsunuz diyerek bize geri vermediler. Ziyaretine gidiyorduk. Bizim ciğerimiz yandı, inşallah bir daha kimsenin ciğeri yanmasın. Konuyla ilgili şikâyetçi olacağız. Sonuna kadar da takipçisi olacağız” diyerek yaşananları anlattı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bebeğin örtüsünden dolayı boğulduğu değerlendirilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Kaynak: Kocaeli Gazetesi