Son 3 Yılda Binlerce Tesise Kilit Vurulmuş! Grand Kartal Nasıl Gözden Kaçtı? 'Biz Kapatamayız' Derken Çarpıcı Açıklama

Her ne kadar kapatma kararı Turizm ve Kültür Bakanlığı’nda, kararı uygulama yetkisi de belediye ve il özel idarelerde olsa da 2022’den bu yana 4 bin 380 tesise kapatma işlemi uygulanırken, akıllara Grand Kartal Otel’in bu denetimlerden nasıl geçtiği, en son denetimin ne zaman yapıldığı sorusu geldi.

2021 VE 2023’TE İKİ DEĞİŞİKLİK

Turizmi Teşvik Kanunu'nda 2021 ve 2023'te yapılan değişikliklerle belediyeler ve il özel idarelerinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelere 6 ay içinde turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi.

TURİZM İŞLETME BELGESİNİ ALAMAYAN TESİSLER KAPATILDI

Bu sürede turizm işletme belgesi almayan konaklama işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilerek faaliyetine son verileceği hükme bağlandı.

DENETİM BAKANLIKTA

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, bu konudaki mevzuat değişikliğinin ardından yoğun bir program yürüttü.

Bakanlıkça 2022'den bu yana turizm tesislerinin yeterliliklerine yönelik yapılan incelemelerde eksikliklerini gidermeyen 4 bin 380 tesis için kapatma kararı verildiği öğrenildi.

Türkiye'de toplam 25 bin 908 turizm tesisinin yer aldığı, uygulama kapsamında söz konusu tesislerin yüzde 16,9'unun standartlara uygun olmadığı için kapatıldığı ifade edildi.

BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI

Öte yandan Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de facia yaşandı. Gece 3 buçuk sularında çıkan yangında oteldeki duman dedektörlerinin çalışmadığı, yangın söndürme amaçlı sulama sisteminin olmadığı, yangın anında çıkışa yönlendiren ışıklandırma sisteminin faaliyet geçmediği belirtilirken yangın çıkış merdivenlerinin ise binanın içinde olduğu ve yangın sırasında alevlere teslim olduğu tespit edildi.

Tesislerin yangın denetim yeterlilik faaliyetlerinin yeterliliği yetkisinin itfaiyede olduğu belirtilirken, Grand Kartal Otel’in itfaiyeden denetim raporu istediği, eksikliklerinin giderilmesi için kendilerine verilen süre dolmadan ise bu başvuruyu geri çektiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA