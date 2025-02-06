Aden Körfezi Tezkeresi Resmi Gazete'de! TSK'nın Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

1440 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2025 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Kaynak: Haber Merkezi