Bakanlık O İddialara Yanıt Verdi: Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçak mıydı?

Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in yangından en az altı ay önce turizm belgesini kaybederek 'kaçak' duruma geldiği iddialarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada iddiaları yalanlayan Bakanlık, söz konusu belgelerin savcılığa teslim edildiğini belirtti.

Son Güncelleme:
Bakanlık O İddialara Yanıt Verdi: Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçak mıydı?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 kişi can verdi. Facia sonrası Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluğunun Bolu Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi.. "Sorumluluk kimde?" tartışması devam ederken Grand Kartal Otel'in yangından en az altı ay önce turizm belgesini kaybederek 'kaçak' duruma geldiği ve faaliyette bulunmasının mümkün olmadığı iddia edildi.

BAKANLIK YALANLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık O İddialara Yanıt Verdi: Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçak mıydı? - Resim : 1

78 Kişiye Mezar Olan Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçakmış! İşte Bakanlığın Belgeleri...78 Kişiye Mezar Olan Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçakmış! İşte Bakanlığın Belgeleri...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Bolu Facia
Son Güncelleme:
Dört İlde Suç Örgütüne Operasyon, 32 Kişi Tutuklandı Dört İlde Suç Örgütüne Operasyon, 32 Kişi Tutuklandı
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Sakarya'da Tır ile Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı, 4 Yaralı Sakarya'da Tır ile Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı, 4 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Ege Denizi'nde Büyük Endişe! AFAD Harekete Geçti, 3 Kent İçin Alarm Verildi... Korkutan Patlama ve Tsunami Detayı AFAD Toplandı, 3 Kent İçin Alarm Verildi