Bakanlık O İddialara Yanıt Verdi: Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçak mıydı?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 kişi can verdi. Facia sonrası Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluğunun Bolu Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi.. "Sorumluluk kimde?" tartışması devam ederken Grand Kartal Otel'in yangından en az altı ay önce turizm belgesini kaybederek 'kaçak' duruma geldiği ve faaliyette bulunmasının mümkün olmadığı iddia edildi.

BAKANLIK YALANLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi