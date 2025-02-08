78 Kişiye Mezar Olan Grand Kartal Otel 6 Aydır Kaçakmış! İşte Bakanlığın Belgeleri...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Facia sonrası Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, topu Bolu Belediyesi'ne attı. Siyaset arenasındaki "Sorumluluk kimde?" tartışması devam ederken dikkat çeken belgeler ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'in yangından en az altı ay önce turizm belgesini kaybederek 'kaçak' duruma geldiği ve faaliyette bulunmasının mümkün olmadığı iddia edildi. Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç'in haberine göre, Grand Kartal Otel, bakanlıktan alması gereken turizm işletme belgesini yenilemediği için 'kaçak' konumuna düştü.

Bu durumu Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, 2 Temmuz 2024 tarihinde; acentalara göndererek duyurdu. Bu acentalar arasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un büyük ortağı olduğu ETS de yer alıyordu.

Yazıya, faaliyette bulunması mümkün olmayan 2426 otelin sıralandığı liste de eklendi. Bu listenin 529'uncu sırasında ise 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yer aldı.

Kaynak: Kısa Dalga