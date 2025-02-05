Bolu Faciasında 8 Yakınını Kaybeden Eski AKP’li Vekil Ağlayarak Sitem Etti, 'İhmaller Var ama Evlatlarımızı Geri Getirebilecek Hiçbir Şey Yok'

Türkiye’yi yasa boğan Bolu faciasında 8 yakınını kaybeden Eski Bolu AKP Milletvekili Mehmet Güner, yaşananlara “Bir takım ihmaller var, yanlışlar var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok” diyerek isyan etti. Güner, kızının facia gecesi kendisini arayarak helallik istediğini söyledi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de çıkan otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Faciada çok sayıda aile hayatını kaybederken, ailesinden 8 kişiyi kaybeden Bolu AKP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner, ilk kez konuştu.

Bolu Faciasında 8 Yakınını Kaybeden Eski AKP’li Vekil Ağlayarak Sitem Etti, 'İhmaller Var ama Evlatlarımızı Geri Getirebilecek Hiçbir Şey Yok' - Resim : 1

Güner, kızıyla yangın esnasında görüntülü konuştuğunu belirterek “Kızım telefonda ‘Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin dedi” diye konuştu.

Bolu Faciasında 8 Yakınını Kaybeden Eski AKP’li Vekil Ağlayarak Sitem Etti, 'İhmaller Var ama Evlatlarımızı Geri Getirebilecek Hiçbir Şey Yok' - Resim : 2

Mehmet Güner’in yakınlarından Zehra Sena Güner Gültekin, Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin’in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin faciada hayatını kaybetti.

TGRT Haber’de Yasemin Bozkurt’un programında konuşan Mehmet Güner, yangın sırasında kızıyla yaptığı son telefon konuşmasının detaylarını anlattı.

Bolu Faciasında 8 Yakınını Kaybeden Eski AKP’li Vekil Ağlayarak Sitem Etti, 'İhmaller Var ama Evlatlarımızı Geri Getirebilecek Hiçbir Şey Yok' - Resim : 3

'YANGINDAN SONRAKİ GÜN DÖNECEKLERDİ'

Güner, duygu dolu o anları şöyle anlattı: Damadımız, kardeşlerini de alarak 3 günlük bir kayak tatili yapmak için Kartalkaya’ya gitti. Yangından sonraki günde de döneceklerdi. Onların oradaki tatilinin son gecesiydi.

Bolu Faciasında 8 Yakınını Kaybeden Eski AKP’li Vekil Ağlayarak Sitem Etti, 'İhmaller Var ama Evlatlarımızı Geri Getirebilecek Hiçbir Şey Yok' - Resim : 4

'HAKKINIZI HELAL EDİN DEDİ'

Gece saat 03.30 civarında eşinin telefonunun çaldığını belirten Güner “Beni uyandırdı. Kalktık, kızım telefonda, ‘Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin’ dedi. Ondan sonra ben hemen yola çıktım. Baktık ki, ‘Çıkmadılarsa mümkün değil’ onu gördük. Tamam, bir takım ihmaller var, yanlışlar var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok” dedi.

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Kaynak: İHA

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