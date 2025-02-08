Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası! AFAD Duyurdu, Bir Kez Daha Sallandı

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler sonrası hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de endişe hakim. Bu sabah saatlerinde 4.5, 3.8 ve 3.9 büyüklüklerindeki depremlerle sallanan Ege Denizi sallanmaya devam ediyor.

AFAD, Ege Denizi'nde saat 12.24'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre deprem 5.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi