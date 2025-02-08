Dört İlde Suç Örgütüne Operasyon, 32 Kişi Tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli, Ankara, Afyonkarahisar ve Bingöl'de 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'İş yeri kurşunlama', 'Nitelikli yağma', 'Yasa dışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirlenen organize bir suç örgütünü yakın takibe aldı. Suç örgütünün bu suçları işlerken 18-25 yaş aralığındaki gençleri sistematik ve örgütlü bir şekilde kullandığı tespit edildi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik Denizli merkezli Ankara, Afyonkarahisar ve Bingöl'de 4 Şubat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde toplam 33 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 19 ayrı adreste yapılan aramalarda; 23 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 62 fişek, bıçak, muşta ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Denizli'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA