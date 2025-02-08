Cumhurbaşkanı Erdoğan Üç Ülkeye Gidecek, Tarih Netleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10-13 Şubat günlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üç Ülkeye Gidecek, Tarih Netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Kongre' Mesajı: 'Koltuk Kaygısına Düşmeden...'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Kongre' Mesajı: 'Koltuk Kaygısına Düşmeden...'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun
Son Güncelleme:
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Çiğ Köftecinin Balonlarını Çaldılar Çiğ Köftecinin Balonlarını Çaldılar
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Pınar Gültekin Cinayetinde Yargıtay'ın Kararına Kadınlardan Tepki Kadınlar Yargıtay'ın Kararını KABUL ETMİYOR
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Ege Denizi'nde Büyük Endişe! AFAD Harekete Geçti, 3 Kent İçin Alarm Verildi... Korkutan Patlama ve Tsunami Detayı AFAD Toplandı, 3 Kent İçin Alarm Verildi