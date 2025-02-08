Çiğ Köftecinin Balonlarını Çaldılar
Isparta’da bir grup genç 10 gün önce açılışı yapılan çiğ köfte dükkanının önündeki balonlarını öne yakmaya çalıştı; sonra çaldı. İş yeri sahibi ise şikayetçi olduğunu ifade ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Olay, saat 01.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi'ndeki bir çiğ köfte dükkanında yaşandı. Bir grup genç, dükkanın açılışında kullanılan balonları çakmakla yakarak patlattı.
Gençler, yakamadıkları balonları ise sökerek, bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
‘ŞİKAYETÇİYİM, MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN’
İş yerine gelen Süleyman Yıldırım, "10 gün önce açılış yaptığım dükkanıma dün saat 01.30 sıralarında balonları çakmakla yakmaya çalışıyorlar, sonra söküp götürmeye çalışıyorlar. 4-5 kişiler. Balonların arkasında doğal gaz borusu geçiyor. Ciddi duruma sebebiyet verebilirdi. Neden böyle bir şey yapıldığını anlayamadım. Şikayetçiyim, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
Kaynak: DHA