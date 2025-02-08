13 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçıran Şahıs Tutuklandı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunu alıkoyan 29 yaşındaki Zülfü Şakar tutuklandı.

13 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçıran Şahıs Tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde, 3 Şubat'ta markete gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki H.A.'nın ailesi, polise merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından 6 Şubat'ta, kaçırdığı H.A. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan Zülfü Şakar, gözaltına alındı.

H.A. devlet korumasına alınırken, Zülfü Şakar işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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