Plakasız Motosiklet Kullananlara Ağır Ceza

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

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Plakasız Motosiklet Kullananlara Ağır Ceza

Ekipler, denetimlerde plakasız sürücülere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Plakasız sürücülere para cezası uygulanıyor. Denetimlerde sadece plakalar değil, kask kullanımı da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Kasksız motosiklet kullanımı hem sürücünün hem de yolcuların hayatını tehlikeye atarken, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Yetkililer, motosiklet kazalarını önlemek adına bu tür uygulamaların artırılacağını belirtti.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca cezai işlem amaçlı olmadığını, aynı zamanda vatandaşların can güvenliği için gerçekleştirildiğini vurguluyor. Trafik kurallarına uyulması halinde hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlanmış olacak. Vatandaşlardan, kask takma ve plaka kullanımı konusunda duyarlı olmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA

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