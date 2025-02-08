İstanbul'da Depreme Dayanıksız Okul Tartışması, Açıklama Geldi

Valiliğin açıklamasında, bugün "Ataşehir'de bulunan Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

EĞİTİM İKİ BLOKLU OKULUN BİR BLOĞUNDA DEVAM EDECEK

Okulun, A ve B olmak üzere 2 bloktan oluştuğu belirtilen açıklamada, A blok olarak adlandırılan binanın İstanbul Valiliği tarafından 2010 yılında güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirildiği belirtilirken, B bloğun ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınarak boşaltıldığı ifade edildi.

Boşaltılan sınıflarda eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine A blokta devam edeceği belirtilen açıklamada, okulda ikili eğitim modeli uygulanacağı belirtildi.

‘ÇIKARILAN HABERLER VİCDANDAN UZAK’

Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okulların tamamının yıkılıp yeniden yapılma ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildiği belirtilen açıklamada, ilgili haber ve paylaşımlar en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımların itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İstanbul genelinde eğitim devam ettiği okulların tamamının depreme dayanıklı olduğu notu da düşüldü.

Kaynak: AA