Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Kongre' Mesajı: 'Koltuk Kaygısına Düşmeden...'

AKP'de 23 Şubat’ta düzenlenecek olan 'Büyük Kongre'nin heyecanı sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde tamamlanan il kongrelerinin ardından bir mesaj yayımladı. Erdoğan açıklamasında, "Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik” dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Kongre' Mesajı: 'Koltuk Kaygısına Düşmeden...'

AKP’de il kongreleri 81 kentte tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelerin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Kongre' Mesajı: 'Koltuk Kaygısına Düşmeden...' - Resim : 1

'KONGRELERİMİZ AK PARTİ'YE YAKIŞIR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ'

X hesabından yayımladığı mesajda “Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız” diyen Erdoğan, paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik. Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız. İl, ilçe ve belde kongrelerimize Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz iştirak ettiler. Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.

Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim: Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik. Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum. Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum. Durmak yok, yola devam…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Mevkidaşı Macron ile Görüştü: Gazze'de Kalıcı Barış VurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Mevkidaşı Macron ile Görüştü: Gazze'de Kalıcı Barış VurgusuDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu AçıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Son Durumunu AçıkladıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP AK Parti
Son Güncelleme:
AKP'de Bayrak Değişimi! Kabaktepe Görevi Devretti: Yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Oldu AKP İstanbul'da Bayrak Değişimi
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
CHP'li Tanal'ı Durdurdu, Söyledikleriyle Şoke Etti: 'Kadına Bir Tokat Atamıyorum' CHP'li Tanal'ı Durdurdu, Söyledikleriyle Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
Oğlu Mülakata Hazırlanıyordu: Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti
Altın Fiyatları Tahmini bu Kez Mahfi Eğilmez'den: Gram Altın mı Mevduat Faizi mi? Fırtına Yaklaşıyor, Çarşamba'ya Dikkat! Mahfi Eğilmez'den Altın Fiyatı Tahmini
Star TV'nin Sevilen Dizisinde Beklenmedik Final Kararı: Ekranlara Veda Ediyor Star TV'nin İddialı Dizisi Final Yapıyor
ATM'ye Giden Vazgeçecek: EFT, FAST ve Havale Ücretlerine Zam! ATM'ye Giden Vazgeçecek: EFT, FAST ve Havale Ücretlerine Zam!