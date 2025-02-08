Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Kongre' Mesajı: 'Koltuk Kaygısına Düşmeden...'

AKP’de il kongreleri 81 kentte tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelerin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik” dedi.

'KONGRELERİMİZ AK PARTİ'YE YAKIŞIR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ'

X hesabından yayımladığı mesajda “Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız” diyen Erdoğan, paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik. Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız. İl, ilçe ve belde kongrelerimize Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz iştirak ettiler. Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.

Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim: Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik. Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum. Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum. Durmak yok, yola devam…

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…



İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik.



Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız.… pic.twitter.com/qKS5BM5z9Y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2025

Kaynak: Haber Merkezi