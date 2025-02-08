Pınar Gültekin Cinayetinde Yargıtay'ın Kararına Kadınlardan Tepki

Kadın örgütleri, Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay tarafından bozulmasını protesto ederek "Cemal Metin Avcı'nın hangi davranışının 'canavarca' olmadığına kanaat getirdiniz?" diye sordu.

Pınar Gültekin Cinayetinde Yargıtay'ın Kararına Kadınlardan Tepki

Yargıtay 1. Dairesi, Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya “canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Kadın örgütleri bu kararı Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelerek protesto etti.

Ortak açıklamayı okuyan Tuğgen Gümüşay, "Pınar'ın öldürülmesi planlı bir şekilde tasarlanmış ve işkence edilerek gerçekleşmiş bir cinayetin sonucuyken Cemal Metin Avcı'nın hangi davranışının 'canavarca' olmadığına kanaat getirdiniz?" diye sordu.

'CEZASIZLIK, FAİLLER DAHA DA CESARETLENDİRİYOR'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler bu cezasızlık politikalarını çok iyi tanıyoruz. Hiçbir caydırıcılığı olmayan ödül gibi cezalarla failler korunurken kadına yönelik şiddet teşvik ediliyor. 2024 yılında 394 kadın erkekler tarafından katledildi. İktidar ise kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, cezasızlık politikalarıyla failleri daha da cesaretlendiriyor, 6284 hala etkin uygulanmıyor...

Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadınlar için güvenli şehirleri, evleri inşa etmekle görevli devlet kurumları kolluğuyla, yargısıyla görevini yerine getirmezken yeni saldırılar için katillere cesaret veriyor. Her bir fail, gücünü daha önce cezalandırılmamış suçlardan, korunan katillerden, iyi hal indirimlerinden, haksız tahrik denilerek kadınların yaşam tarzlarının davalara konu olmasından, paketlerce çıkarılan aflardan, bir bütün olarak kadına yönelik şiddetin önünü açan cezasızlık politikalarından alıyor."

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Kaynak: ANKA

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