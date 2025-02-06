Evinin Önünde Silahlı Saldırı Sonucu Öldü! Suç Örgütü Liderini Tehdit Etmiş

Adana'da Saltuk Buğra Keçebaş isimli vatandaş, oturduğu apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucu Saltuk Buğra Keçebaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Keçebeş'in bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı tehdit etiği iddia edildi.

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Evinin Önünde Silahlı Saldırı Sonucu Öldü! Suç Örgütü Liderini Tehdit Etmiş

Adana merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda; otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park eden Saltuk Buğra Keçebaş, aracından indiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

ÇOK SAYIDA KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ

Adana'da evinin önünde uğradığı tabancalı saldırıda hayatını kaybeden Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Silah Saldırı Adana Suç örgütü
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