Suriye ve Irak'ta Terör Örgütüne Operasyon, Etkisiz Hale Getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Suriye ve Irak'ta Terör Örgütüne Operasyon, Etkisiz Hale Getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

MSB’den yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde yeri belirlenen 1PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade edildi.

MSB’den yapılan açıklamada terörle mücadelenin her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde sürdüğü belirtildi.

MSB Duyurdu, Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale GetirildiMSB Duyurdu, Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale GetirildiGüncel
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Kaynak: DHA

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