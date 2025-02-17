Suriye ve Irak'ta Terör Örgütüne Operasyon, Etkisiz Hale Getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
MSB’den yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde yeri belirlenen 1PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade edildi.
MSB’den yapılan açıklamada terörle mücadelenin her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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