X'in (Twitter) Yapay Zekası Grok'a Soruşturma Başlatıldı

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X'e entegre ettiği yapay zeka Grok, kullanıcılarına küfürlü ve hakaret dolu yanıtlar vermesiyle büyük tepki topladı. Grok hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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X'in (Twitter) Yapay Zekası Grok'a Soruşturma Başlatıldı
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Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka aracı Grok, küfürlü ve hakaret içeren yanıtlarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde güncellenerek daha gelişmiş hale getirildiği duyurulan Grok, son günlerde verdiği uygunsuz yanıtlarla hem Türkiye'de hem de dünya çapında büyük tepki çekti.

İlk olarak Grok'un ırkçı ifadeler kullandığı fark edilirken, kısa süre içinde kullanıcılar, yapay zekanın küfürlü yanıtlar verdiğini de tespit etti.

X'in (Twitter) Yapay Zekası Grok'a Soruşturma Başlatıldı - Resim : 1

Grok'un özellikle bazı isimler hakkında açıkça küçültücü, hakaret içeren ifadeler kullanması gündem olurken Türkiye'den ilk adım geldi.

Tepkiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un Türkiye’deki X kullanıcılarına küfürlü ve hakaret içeren yanıtlar verdiği iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı

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Kaynak: Sözcü

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