Sözcü TV 10 Gün Süreyle Karartıldı
RTÜK'ün 27 Mart'ta verdiği 10 günlük yayın durdurma cezası, yargı süreci sonrası uygulamaya girdi. Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasının ardından, Sözcü TV 9 Temmuz gece yarısı itibarıyla 10 günlüğüne ekranlarını kararttı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 27 Mart 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, Sözcü TV'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verilmişti. Süreçte yaşanan hukuki gelişmelerin ardından, kanalın yayınları 9 Temmuz gecesi saat 00.00 itibarıyla karartıldı.
RTÜK'ün cezasına karşı hukuki itirazda bulunan Sözcü TV, ilk etapta 30 Mayıs'ta Ankara 25. İdare Mahkemesi'nden yürütmenin durdurulması yönünde karar aldırmıştı. Bu karar, kanalın 1 Haziran'da planladığı karartmayı ertelemişti. Ancak 3 Temmuz'da Ankara 7. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Böylece cezanın uygulanmasının önündeki engel de ortadan kalkmış oldu.
Sözcü TV, mahkeme kararına uyarak 9 Temmuz'u 10 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.00'da yayınlarını durdurdu. Kanal, kapanış öncesinde ekran yüzlerini, reji çalışanlarını ve yöneticilerini son kez izleyiciyle buluşturdu. Yayınlar, son dakikalarda siyah beyaz ekrana dönüştü.
Kaynak: Haber Merkezi