Sözcü TV 10 Gün Süreyle Karartıldı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 27 Mart 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, Sözcü TV'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verilmişti. Süreçte yaşanan hukuki gelişmelerin ardından, kanalın yayınları 9 Temmuz gecesi saat 00.00 itibarıyla karartıldı.

RTÜK'ün cezasına karşı hukuki itirazda bulunan Sözcü TV, ilk etapta 30 Mayıs'ta Ankara 25. İdare Mahkemesi'nden yürütmenin durdurulması yönünde karar aldırmıştı. Bu karar, kanalın 1 Haziran'da planladığı karartmayı ertelemişti. Ancak 3 Temmuz'da Ankara 7. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Böylece cezanın uygulanmasının önündeki engel de ortadan kalkmış oldu.

Sözcü TV, mahkeme kararına uyarak 9 Temmuz'u 10 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.00'da yayınlarını durdurdu. Kanal, kapanış öncesinde ekran yüzlerini, reji çalışanlarını ve yöneticilerini son kez izleyiciyle buluşturdu. Yayınlar, son dakikalarda siyah beyaz ekrana dönüştü.

Kaynak: Haber Merkezi