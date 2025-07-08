Adana'da Zeydan Karalar Protestosu: Vatandaşlar Belediye Önüne Akın Etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanarak cezaevine gönderildi. On binlerce Adanalı, belediye binası önünde bir araya gelerek kararı protesto etti.

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Adana'da Zeydan Karalar Protestosu: Vatandaşlar Belediye Önüne Akın Etti
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CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda, cumartesi sabahı gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, Karalar'ın tutuklanmasına karar verdi. Zeydan Karalar cezaevine gönderildi.

Adana'da Zeydan Karalar Protestosu: Vatandaşlar Belediye Önüne Akın Etti - Resim : 1

CHP Adana İl Başkanlığı, bugün saat 20.00'da kent sakinlerini Karalar'a destek olmak için Adana Büyükşehir Belediyesi önüne davet etmişti.

Adanalı yurttaşlar çağrıdan yaklaşık iki saat önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önüne toplanarak, oturma eylemi başlattı.

Adana'da Zeydan Karalar Protestosu: Vatandaşlar Belediye Önüne Akın Etti - Resim : 2

BİNLER AKIN ETTİ

İlerleyen saatlerde belediyenin önünde adım atılacak yer kalmadı. On binlerce vatandaş Zeydan Karalar'ın tutuklanmasını protesto etti.

Adanalılar, "Zeydan, Adana gibi Başkan", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atarken "Adana tutsak edilemez Adanalı boyun eğmez" dövizleri taşıdılar.

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Kaynak: ANKA

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