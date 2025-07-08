Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Yarına Dikkat Çekti: Bir Kıvılcım Her Şeyi Yok Edebilir

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınları yeniden alarm veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın riskine karşı toplumsal seferberlik çağrısı yaptı. Yarın beklenen hava sıcaklığına dikkat çeken Yumaklı, "Yeşil Vatan'ı korumak hepimizin ortak görevi" dedi.

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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Yarına Dikkat Çekti: Bir Kıvılcım Her Şeyi Yok Edebilir
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Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınları yeniden gündeme geldi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, hem doğaya hem de çevredeki yerleşim yerlerine büyük tehdit oluşturuyor.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Yarına Dikkat Çekti: Bir Kıvılcım Her Şeyi Yok Edebilir - Resim : 1

'YARINA DİKKAT'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşan aşırı sıcaklara dikkat çekerek orman yangınları konusunda toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan'ı korumak hepimizin ortak görevi" diyen Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın hava sıcaklıklarının ülke genelinde ciddi şekilde artacağına işaret etti.

Artan sıcaklıkların orman yangını riskini üst seviyeye taşıdığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, bakanlık olarak her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Yumaklı, "İHA'larımız, hava filomuz, kara ekipmanlarımız ve deneyimli orman kahramanlarımızla sahadayız. Ancak bu mücadeleyi sadece biz değil, hep birlikte yürütmeliyiz" dedi.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Yarına Dikkat Çekti: Bir Kıvılcım Her Şeyi Yok Edebilir - Resim : 2

'EKİPLERE BİLDİRİN'

Açıklamasında yangınların önlenmesine dair uyarılarda da bulunan Yumaklı, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve izmarit atılmaması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşların doğaya atık bırakmaması, tarım araçlarında yangın söndürme ekipmanı bulundurması ve en küçük bir duman fark edildiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılması çağrısında bulundu.

Yumaklı, mesajını şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

"Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım."

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Kaynak: AA

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