Kastamonu’da Tarla Yangını Söndürüldü

Kastamonu’da balya makinesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kastamonu’da Tarla Yangını Söndürüldü
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Kastamonu’da balya makinesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçe Hoca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekili tarlada çalışan saman balyası bilinmeyen sebeple alev aldı. Çıkan yangın tarlaya da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hem tarlada hem de balyası makinesinde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: İHA

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