Söz konusu yapay zekâ, Toronto Blue Jays oyuncusu Max Scherzer’in maaşıyla ilgili gelen bir soruya verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı. Grok, maaş bilgisi vermek yerine Güney Afrika’daki beyaz çiftçilere yönelik şiddet iddialarına, AfriForum gibi grupların açıklamalarına ve "Kill the Boer" şarkısına değindi. Aynı şekilde yeni seçilen Papa hakkında sorulan soruya da benzer temalarda yanıt verilmesi, yapay zekânın yönlendirilme biçimine dair soru işaretleri doğurdu.

"VERİ ZEHİRLENMESİ OLABİLİR"

Yapay zekânın alakasız konulara sürekli benzer yanıtlar vermesi, bazı uzmanlar tarafından “veri zehirlenmesi” olarak değerlendirildi. Bu durum, yapay zekâ sistemlerine bilinçli ya da fark edilmeden hatalı verilerin yüklenmesiyle oluşan bir güvenlik açığı olarak tanımlanıyor. Grok’un bu örneklerde gösterdiği tutarsızlıklar, yapay zekâ modellerinin güvenilirliği ve tarafsızlığı konusunda yeni tartışmalara kapı araladı.

xAI VE X’TEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ortaya çıkan bu sıra dışı cevaplar üzerine xAI ve X platformu yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın teknik boyutuna dair ayrıntıların belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.

MUSK'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEME GELDİ

Gelişmelerin ardından Elon Musk’ın geçmişte Güney Afrika’daki siyasi söylemlere dair yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Musk, daha önce Güney Afrika hükümetini beyazlara karşı ayrımcılık yapmakla suçlamış ve ülkede Starlink’in, "yeterince siyah olmayan bir şirket" olduğu gerekçesiyle faaliyet göstermesine izin verilmediğini öne sürmüştü.

EĞİTİM TARZI TARAFSIZLIĞI ZARAR GÖREBİLİR

Grok’un Musk’ın “woke” olarak adlandırdığı kültürel eğilimlere karşı bir alternatif olarak eğitildiği biliniyor. Ancak bu yaklaşımın, yapay zekânın tarafsızlık ilkesini zedeleyebileceği ve benzer tutarsızlıkların ilerleyen dönemde de ortaya çıkabileceği yönünde endişelere yol açtığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi