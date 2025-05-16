SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay
Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşmasını hedefleyen emeklilik düzenlemesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yürütülen çalışmalara ilişkin dikkat çeken detayları paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği söz doğrultusunda hazırlanan düzenleme, ev kadınlarına hem prim desteği hem de yıpranma hakkı sunacak.
DEVLET DESTEĞİ İLE PRİM YÜKÜ AZALIYOR
Mevcut sistemde isteğe bağlı sigorta kapsamında aylık 8.321 TL prim ödemesi gereken ev kadınları, yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu yükten büyük ölçüde kurtulacak. Devlet desteğiyle birlikte aylık prim tutarının 2.773 TL’ye düşmesi öngörülüyor. Karakaş, bu rakamın ev kadınlarının sisteme daha kolay dahil olmasını sağlayacağını vurguladı.
YIPRANMA HAKKI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN OLACAK
Yeni düzenlemede yıpranma hakkı da önemli bir yer tutuyor. Karakaş’a göre, ev kadınlarının yıpranma hakkından faydalanması halinde emeklilik için gerekli prim günü sayısında ciddi düşüş yaşanacak. Normal şartlarda 9.000 gün prim ödeyerek emekli olabilen kadınlar, yeni sistemle birlikte 5.400 gün prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanabilecek.
MECLİS TATİLİ SONRASI YASALAŞMASI BEKLENİYOR
İsa Karakaş, söz konusu düzenlemenin Meclis takvimine bağlı olarak ilerlediğini belirtti. Haziran ve Temmuz aylarında sonuca ulaşmasının zor olduğunu ifade eden Karakaş, Meclis tatilinden sonra yasa teklifinin gündeme gelerek yasalaşmasının daha muhtemel olduğunu aktardı.
KADEMELİ GEÇİŞ 2027’DE
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilikte kademe geçişinin 2027 yılında yapılması planlanıyor. Bu geçişle birlikte emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev kadınları için daha esnek ve erişilebilir bir sistem hedefleniyor. Ev kadınlarının sosyal güvenceye adım atabilmesini sağlayacak bu adımın, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.