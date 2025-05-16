SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşmasını hedefleyen emeklilik düzenlemesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yürütülen çalışmalara ilişkin dikkat çeken detayları paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli İsa Karakaş
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği söz doğrultusunda hazırlanan düzenleme, ev kadınlarına hem prim desteği hem de yıpranma hakkı sunacak.

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SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay - Resim: 2

DEVLET DESTEĞİ İLE PRİM YÜKÜ AZALIYOR

Mevcut sistemde isteğe bağlı sigorta kapsamında aylık 8.321 TL prim ödemesi gereken ev kadınları, yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu yükten büyük ölçüde kurtulacak. Devlet desteğiyle birlikte aylık prim tutarının 2.773 TL’ye düşmesi öngörülüyor. Karakaş, bu rakamın ev kadınlarının sisteme daha kolay dahil olmasını sağlayacağını vurguladı.

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SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay - Resim: 3

YIPRANMA HAKKI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN OLACAK

Yeni düzenlemede yıpranma hakkı da önemli bir yer tutuyor. Karakaş’a göre, ev kadınlarının yıpranma hakkından faydalanması halinde emeklilik için gerekli prim günü sayısında ciddi düşüş yaşanacak. Normal şartlarda 9.000 gün prim ödeyerek emekli olabilen kadınlar, yeni sistemle birlikte 5.400 gün prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanabilecek.

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SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay - Resim: 4

MECLİS TATİLİ SONRASI YASALAŞMASI BEKLENİYOR

İsa Karakaş, söz konusu düzenlemenin Meclis takvimine bağlı olarak ilerlediğini belirtti. Haziran ve Temmuz aylarında sonuca ulaşmasının zor olduğunu ifade eden Karakaş, Meclis tatilinden sonra yasa teklifinin gündeme gelerek yasalaşmasının daha muhtemel olduğunu aktardı.

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SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay - Resim: 5

KADEMELİ GEÇİŞ 2027’DE

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilikte kademe geçişinin 2027 yılında yapılması planlanıyor. Bu geçişle birlikte emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev kadınları için daha esnek ve erişilebilir bir sistem hedefleniyor. Ev kadınlarının sosyal güvenceye adım atabilmesini sağlayacak bu adımın, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

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