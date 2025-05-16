SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu! Artık Çok Kolay

KADEMELİ GEÇİŞ 2027’DE

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilikte kademe geçişinin 2027 yılında yapılması planlanıyor. Bu geçişle birlikte emeklilik hakkı elde etmek isteyen ev kadınları için daha esnek ve erişilebilir bir sistem hedefleniyor. Ev kadınlarının sosyal güvenceye adım atabilmesini sağlayacak bu adımın, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.