Çiftçilere Dağıtıldı, Yüzde 75 Hibeli... Sayısı 65 Bini Aştı

Edirne'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 66 bin 640 aşılı karpuz fidesi dağıtıldı.

Proje kapsamında 100 dönüm alanda çalışmaların tamamlandığını belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, çiftçilerin daima yanında olduklarını belirterek 'Yeter ki siz üretin, çalışın, ekmeğinizi kazanma çabasında olun. Biz her konuda yanınızda oluruz. Bütçemizi ve kabiliyetlerimizi zorlarız' diye konuştu.

'HER KONUDA DESTEKLERİZ'

Tarım yapmak ya da işletmesini büyütmek isteyen üreticilere açık çek verdiklerini belirten Sezer 'Tarım aletleri, araç gereç de dahil olmak üzere her konuda destekleriz. Bu noktada tam açık çek veriyoruz desek yeridir. Açık olmasa bile kısmi açık çek veriyoruz' dedi.

100 ÇİFTÇİYE HİBE DESTEĞİ

Geçen yıl 20 bin hektar alanın sulamaya açıldığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise 'Bugün 100 çiftçimize 66 bin 640 adet aşılı karpuz fidesi teslim edeceğiz. Fideler yüzde 75 hibe desteğiyle veriliyor. 90 gün sonra yaklaşık 1000 ton civarında karpuz üretmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Kaynak: İHA