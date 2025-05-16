DMM’den “12 Yıl Ceza, 9 Ay Hapis” İddialarına Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda gündem olan yeni yargı paketiyle ilgili "12 yıl hapis cezası alan biri yalnızca 9 ay cezaevinde kalacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM’den “12 Yıl Ceza, 9 Ay Hapis” İddialarına Yalanlama

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, söz konusu haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır."

Açıklamada ayrıca, yeni infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesi durumunda, cezası 2 yılın altında olan suçlar için bile en az sekizde bir oranında hapis cezasının infaz edileceği vurgulandı. Bu bağlamda "12 yıl ceza alan birinin yalnızca 9 ay cezaevinde kalacağı" şeklindeki hesaplamaların tamamen gerçek dışı olduğu kaydedildi.

DMM, söz konusu yargı paketinin genel af niteliğinde değil, bir infaz düzenlemesi olduğunun da altını çizerek, kamuoyunun asılsız iddialarla yönlendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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