İtalya Başbakanı Meloni'yi Şaşırtan Olay! Arnavutluk Başbakanı Önünde Diz Çöktü
Avrupa Birliği ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 6. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde dikkat çeken bir an yaşandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı.
Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen 6. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde şaşırtan bir olay yaşandı.
ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ
Kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğinin gözden geçirilmesi konularının ele alınacağı zirve öncesinde kameralara yansıyan bir görüntü herkesi şaşırttı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı.
Zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.
Kaynak: AA
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