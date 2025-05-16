Sokak Ortasında Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşini Katletti
Çanakkale'de Uğur Z. isimli şüpheli, otomobiliyle takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Z.'yi başından vurarak sokak ortasında katletti. Yaşanan dehşet sonrasında olay yerinden kaçan Uğur Z. saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Kadın cinayetlerinin son adresi Çanakkale oldu. İddiaya göre Çanakkale’de İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında Uğur Z. Otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Z.'nin önünü kesti.
SOKAK ORTASINDA KATLETTİ
Motosiklet kullanan eşini başından vurarak dehşeti yaşatan Uğur Z., otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Z.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SAATLER SONRA YAKALANDI
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Uğur Z., bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Zeynep Z.’nin cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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