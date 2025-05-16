Zonguldak’ta İstinat Duvarı Krizi Mahkemeye Taşındı

Zonguldak’ta istinat duvarının çökmesiyle müteahhit ile apartman yönetimi arasında başlayan tartışma yargıya taşındı. “Müteahhidin yasaya göre tam 15 yıl sorumlu olduğunu öğrendik” diyen Mustafa Duman, bilirkişi raporuna rağmen çözüm bulunamadığını söyledi.

Zonguldak’ta İstinat Duvarı Krizi Mahkemeye Taşındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Elma Tepe Mahallesi 2 No’lu Esentepe Sokak’ta bulunan 5 katlı Anıl Apartmanı’nda, 2018 yılında yapılan istinat duvarı zaman içinde yana yattıktan sonra 2024 yılı Kasım ayında tamamen çöktü. Duvarla birlikte yolda da derin bir çukur oluştu. Apartman yöneticisi Mustafa Duman, duvardaki sorunları 2020 yılında fark edip müteahhitle temasa geçtiğini ancak sonuç alamadığını belirtti.

Zonguldak’ta İstinat Duvarı Krizi Mahkemeye Taşındı - Resim : 1

“İlk evi aldığımızda duvar bel vermeye, şişmeye başlamıştı. Müteahhide söylediğimizde, ‘Ben binayı sattım. Benimle işiniz yok’ dedi. Ama müteahhidin yasaya göre, tam 15 yıl sorumlu olduğunu öğrendik” diyen Duman, belediyeye bildirimde bulunduklarını, belediyenin de resmi yazıyla müteahhidi uyardığını ancak yine bir gelişme olmadığını aktardı.

Zonguldak’ta İstinat Duvarı Krizi Mahkemeye Taşındı - Resim : 2

'ARASINDA HARÇ YOK'

Mahkeme sürecine taşınan olayda, Ereğli 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkişi atadı. Bilirkişi raporunda müteahhidin kusurlu olduğu belirtilmesine rağmen, istinat duvarı hâlâ yapılmadı. “Buraya sadece taş duvar örmüş. Hiç arasında harç yok. Çimento yok. Önden sadece sıva harcı atmış” sözleriyle yapının kalitesizliğini vurgulayan Duman, yıkılan duvarın tehlike yarattığını ifade etti.

'BURADA ÇOCUKLAR OLSA NE OLACAKTI?'

Binada küçük çocukların yaşadığını ve park alanı olmadığı için apartman arkasında oynadıklarını dile getiren Duman, “Bu dairede çocuklar var. İki tane inci taneleri gibi yavrular var. Üst katta komşunun çocukları var. Çocuklar park olmadığı için apartmanın boşluğunda oynuyor. Bu duvar emniyetli olmadığı zaman burada çocuklar olsa ne olacaktı?” sözleriyle yaşadıkları endişeyi dile getirdi.

Zonguldak’ta İstinat Duvarı Krizi Mahkemeye Taşındı - Resim : 3

Konuya ilişkin ulaşılan müteahhit Bayram Kapdan ise, “Ben gerekenleri apartman sakinlerine söyledim. Konuyu apartman sakinleriyle görüşün” açıklamasında bulundu. Adli süreç ise hâlâ devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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