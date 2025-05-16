Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Sahasında Bir Çocuğun Hayatı Karardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için halı sahaya giden 13 yaşındaki Mahmut Tunahan Güngör'ün kafasına paslanmış kale direği düştü. Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesindeki halı sahada kale direği sabitlenmediği için gerçekleştiği belirtilen kazada çocuk baygınlık geçirdi. Güngör ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sonrasında ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kez ameliyat olmak zorunda kalan Güngör’de çift görme bozukluğu olarak da bilinen diplopi rahatsızlığı oluştu.

Yaşanan olay sonrasında adeta hayatı kararın çocuğun ailesi ise kazanın yaşandığı sahadaki ihmalkarlığa sebep olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

GÖZÜNÜN ALTINDAKİ KEMİKLER KIRILDI



Anne Zerrin Güngör yaşanan sürece ilişkin şu bilgileri verdi: “Top sahasında arkadaşlarıyla oynarken destek ayağı olmayan kale direği oğlumun kafasına düştü. Haberi aldığımızda hemen oğlumun yanına gittim ve yerde yatıyordu. Ambulansla ilk önce Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması şüphesiyle de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler neticesindeki gözaltında orbita kırıkları tespit edildi ve plastik cerrahi tarafından müdahale edilmesi gerektiği söylendi. Bize en yakın hastaneye sevk ettiler. Çocuğum ameliyata alındı ve gözü açılınca gözünü sağa, sola çeviremiyordu, yukarı aşağı bakarken de çift görüyordu. Tekrar MR ve tomografi işlemleri sonrasında ikinci bir ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında sağa ve sola bakış açısı düzeldi ama yukarı, aşağı bakarken çift görmeye devam etti. Doktora gittiğimizde bu durumun kalıcı olabileceği söylendi.”

DAVA AÇACAĞINI SÖYLEYİNCE MÜDÜR EVİNİ ZİYARET ETTİ



Oğlunda görme bozukluğu oluşan Zerrin Güngör dava açacağını bildirince Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ziyaret edildiğini belirterek şunları aktardı: “Mahalle muhtarını aradım ve yaşananları anlattım. Muhtar bana, yoğun olduğunu ve haberinin olmadığını söyledi. Bende ihmalkarlığı olan herkesten şikayetçi olacağımı söyledim. Daha sonrasında muhtarda Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü arayarak haber vermiş. Olay yerinde incelemeler yapılmış ve sonrasında müdür evimize gelip geçmiş olsun dileklerini iletti, kendilerinden şikayetçi olmamamızı, maddi ve manevi olarak her türlü desteğe hazır bulunduklarını, şikayetçi olmamız durumunda kendilerinin de mağdur olacağını söylediler.”

Kaynak: İHA