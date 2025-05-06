Yanlış Teşhis Yüzünden İki Göğsü Alındı! Korkunç Hata Hayatını Kabusa Çevirdi

Göğsünde bir kitle fark eden iki çocuk annesi Çiğdem Kışlalı, Ekim 2017’de Kocaeli’de bulunan özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre, genel cerrahi bölümünde gerçekleştirilen çeşitli tetkikler sonrası, doktor tarafından Çiğdem Kışlalı’ya 5. evre meme kanseri teşhisi konuldu ve durumun ciddi olduğu, acilen ameliyat edilmesi gerektiği bildirildi.

Kışlalı, farklı tarihlerde üç kez ameliyat oldu ve toplamda 20 saate yakın operasyon geçirdi. Bu süreçte her iki göğsü de alındı. Ancak ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ya da ilaç tedavisi uygulanmaması üzerine şüphelenen Kışlalı, patoloji raporlarına ulaşarak inceleme yaptı. Aynı hastanenin patoloji laboratuvarı tarafından hazırlanan raporda, alınan doku örneklerinde kanser hücresine rastlanmadığı belirtildi. Tedavi süresince hastaneye 50 bin TL’den fazla ödeme yapan Kışlalı, elindeki belgelerle savcılığa başvurarak hem doktorlar hem de hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma sonucunda doktorlar M.T.İ. ve T.C. ile hastane hakkında dava açıldı.

HER İKİ TARAF DA KARARA İTİRAZ ETTİ

Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada yaklaşık altı yıl sonra, 28 Kasım 2023 tarihinde karar verildi. Mahkeme, davalıların Kışlalı’ya 25 bin TL maddi, 200 bin TL ise manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara hem Çiğdem Kışlalı hem de davalılar itiraz etti. Kışlalı, belirlenen tazminat miktarının yetersiz olduğunu belirterek temyize giderken, karşı taraf ise yargılamada eksikler olduğunu savunarak kararı üst mahkemeye taşıdı.

MAHKEME AYNI KARARI YİNELEDİ

İtirazlar üzerine dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Daire, davada uzman bilirkişi heyeti oluşturulması gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Dosyanın tekrar Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi’ne gönderilmesinin ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Kasım ayında yapılan üçüncü duruşmaya hem Kışlalı hem de hastanenin avukatı katıldı. Mahkeme, daha önceki kararını aynen uygulayarak, 25 bin TL maddi ve 200 bin TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren faiz uygulanarak ödenmesine hükmetti.

'PSİKOLOJİM YERLERDE'

Duruşma sonrası adliye önünde karara ilişkin konuşan Çiğdem Kışlalı, “Bir arpa yol gidemedim diye düşünüyorum. Çünkü elimde hakim beyin vermiş olduğu bir karar var. Yani, ‘Haklısın, al sen şu parayı sus’ denildi. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Şu anda yeniden sağlığıma kavuşmak için bir operasyon geçirsem 225 bin TL ile ameliyat olamıyorum. Maddi-manevi psikolojim yerlerde” diye konuştu.

'KİTLE VÜCUDUNUZU SARABİLİR' DEMİŞLER!

Kendisiyle birlikte 3-5 kişinin daha mağdur olduğunu belirten Kışlalı, “Kimisi sakat kalmış, kimisi yeniden ameliyat olmuş. Ben artık şunu mu demeliyim, ‘Türkiye’de gerçekten adalet yerini bulmuyor’? Ne yapayım?” dedi..

Süreçte yaşadıklarını anlatan Kışlalı, şunları söyledi: “Mememde küçük bir kitle vardı. O kitle için doktora gittiğimde apar topar, ‘Hemen bu kitleyi almanız lazım. Bir gün içerisinde de bir yıl içerisinde de vücudunuzu sarabilir’ denildi. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Tabii ki biz doktorlar ne derse onu yapıyoruz. Zaten iki doktordu. O doktor çetesinin içerisinde o ona pasladı, o ona pasladı derken bu süreci kendilerine göre 3 aya yaydılar”

'BENİ SAKAT BIRAKTILAR'

Hastanenin ve doktorların kendisini sakat bıraktığını ifade eden Kışlalı, “8 seneden beri bilirkişi raporu gönderiyoruz, Adli Tıp Raporu gönderiyoruz. Adli Tıp Raporu'nun 8’inci sayfasında benden hiçbir şekilde herhangi bir onama alınmadığı tespit edildi, yazılı belge var. Ben bunu söyledim ve bugün hakim bey, 3 ay önce verdiği kararı yine aynı şekilde aynı ücretle kararı yeniledi. Sağ kol altı lastik lenf başlarımı da aldılar. Beni sakat bıraktılar” ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN RUH HALİM ÇÖKTÜ'

“Ben ameliyatta benim lenf başlarımın alınacağını bilmiyordum” diyen Çiğdem Kışlalı, “Ben ameliyattan çıktığımda aileme, ‘Lenf başları da temizlendi, hiçbir şey yok’ denildi. Bana teselli olarak ‘En azından kanser olmadığına sevin’ demişlerdi. Tamam, sevineyim ama ben mesleğimden oldum, kadınlığımdan oldum. Maddi manevi bütün ruh halim çöktü. Adalet nerede? Ben daha hala gelip gidiyorum. Burada yaşamıyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA