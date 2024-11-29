Yanlış Teşhis Koyan Kliniğe Dava Açtı, 412 Milyon Dolar Tazminat Kazandı

ABD'nin New Mexico eyaletindeki "NuMale" adlı kliniğin, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle başvuran bir kişiye yanlış tedavi uygulaması sonrasında açılan davada jüri kararını açıkladı. Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara neden olduğu belirtilerek, şirketin davacıya 412 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

'YAŞLILARI DOLANDIRIP MİLYONLAR KAZANIYORLAR'

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu iddia etti. Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini söyledi.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.

Kaynak: AA