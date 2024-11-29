Yanlış Teşhis Koyan Kliniğe Dava Açtı, 412 Milyon Dolar Tazminat Kazandı

ABD'de hastaya "yanlış tedavi" uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan "NuMale" isimli erkek sağlığı kliniği, davacıya 412 milyon dolar tazminat ödeyecek. Davacının avukatları, kliniğin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazandığı" iddia ediyor.

Son Güncelleme:
Yanlış Teşhis Koyan Kliniğe Dava Açtı, 412 Milyon Dolar Tazminat Kazandı

ABD'nin New Mexico eyaletindeki "NuMale" adlı kliniğin, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle başvuran bir kişiye yanlış tedavi uygulaması sonrasında açılan davada jüri kararını açıkladı. Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara neden olduğu belirtilerek, şirketin davacıya 412 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Yanlış Teşhis Koyan Kliniğe Dava Açtı, 412 Milyon Dolar Tazminat Kazandı - Resim : 1

'YAŞLILARI DOLANDIRIP MİLYONLAR KAZANIYORLAR'

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu iddia etti. Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini söyledi.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.

'Yanlış Serum' Soruşturmasına Bakanlıktan Ret! Yüsra'nın Ölümünden Kim Sorumlu?'Yanlış Serum' Soruşturmasına Bakanlıktan Ret! Yüsra'nın Ölümünden Kim Sorumlu?Güncel
Zayıflama İğnesi Kullanan Demet Akalın, Ölümden Döndüğü Anları AnlattıZayıflama İğnesi Kullanan Demet Akalın, Ölümden Döndüğü Anları AnlattıMagazin

Kaynak: AA

Etiketler
ABD tedavi
Son Güncelleme:
'Devlet İşleri El Değiştirdi' İddiası: İngiltere'de Taht Kavgası! Baba-Oğul Karşı Karşıya... İngiltere'de Taht Kavgası!
Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya... Avrupa Savaşa Hazırlanıyor! Sığınak İnşa Etmeye Başladılar Avrupa Savaşa Hazırlanıyor! Sığınak İnşa Etmeye Başladılar
Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti
Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün