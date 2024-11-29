Zayıflama İğnesi Kullanan Demet Akalın, Ölümden Döndüğü Anları Anlattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, bir ay önce yaşadığı rahatsızlığın sebebini açıkladı. Zayıflamak için kullandığı bir ilacın yan etkilerini yaşadığını belirterek, “Zehirlendim sanmıştım ama meğer kullandığım zayıflama ilacının etkileriymiş. Çok zor zamanlar geçirdim” dedi. Bu açıklaması, zayıflama ilaçlarının tehlikelerine dikkat çekti.

"KİMSEYE TAVSİYE ETMİYORUM"

Amerika’dan aldığı bir ilacı deneyen Akalın, “Bu ilaç aslında obezite ve şeker hastaları için üretilmiş. En düşük dozu uygulattım ama zaten zayıflamıştım, gerek yoktu. Daha fazla kilo verme isteğiyle yaptım ama kimseye tavsiye etmiyorum” diyerek, bu tür yöntemlere karşı uyardı.

Söylemezsem Olmaz programında süreci detaylı anlatan Akalın, kullandığı ilacın kendisinde ciddi yan etkiler yarattığını söyledi. Kortizon tedavisi gördüğünü ve bunun sağlık durumunu kötüleştirdiğini ifade eden Akalın, “Baş ağrılarım vardı, kortizon yedim ama bu beni mahvetti. O ilaç ve yaşadığım hastalık gerçekten beni yıprattı” şeklinde konuştu.

"ELLERİM TİTREMEYE BAŞLADI"

İğnenin etkilerini yaşadığı anları da paylaşan Akalın, "İğneden iki saat sonra ellerim titremeye başladı ve ayağa kalkamadım. Ruh halim değişti ve çok tehlikeli bir süreç geçirdim” dedi.