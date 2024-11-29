'Devlet İşleri El Değiştirdi' İddiası: İngiltere'de Taht Kavgası! Baba-Oğul Karşı Karşıya...

İngiltere kraliyet ailesi, Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'deki vefatının ardından Kral III. Charles'ın hükümdarlığında yoluna devam ediyor. Kral Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye yerleşmesi ve Kral'ın kardeşi Prens Andrew'un da bir cinsel istismar skandalı sonrası aileden dışlanmasıyla, kraliyetin temsilci üyeleri azaldı.

Birleşik Krallık tahtının varisi Galler Prensi William ve eşi Prenses Catherine, Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla ile birlikte ailenin en önde gelen üyeleri. Hatta daha genç ve sevilen figürler olmalarından dolayı, birçok noktada Kral ile Kraliçe'den daha popülerler. Bu durumun çifte, tahtta hak iddia etmek konusunda cesaret verdiği konuşulmaya başlandı.

KRAL KANSER OLDU, İŞLER DEĞİŞTİ

Charles ve William, özellikle Prenses Diana'nın 1997'deki zamansız ölümünden beri yakın bir ilişkiye sahip olsalar da, çok farklı karakterlerde olmaları ve taht için de bir çeşit rakip olmaları dolayısıyla yıllardır sık sık çatışıyor. Kral Charles'ın kanserle mücadele etmesi de işleri daha da karmaşık hale getirdi.

GERGİNLİK YAŞANMAYA BAŞLADI

Us Weekly'nin aktardığına göre aileye yakın bir kaynak; "Dinamikler değişti. Charles çok uzun süredir beklemesinin ardından hükümdar oldu. Ancak şimdi William da taht hazırlığında olduğunun sinyalini veriyor. Hükümdarlığında tıpkı babası gibi başarılı olmaya odaklandı" dedi. Kanserle mücadele etmeye başladığı dönemde Charles'ın ise taht konusunda daha hassas hale geldiği söylenirken, bu konuda sık sık gerginlik yaşanmaya başladığı da konuşuluyor.

KRAL'A SÖYLENECEK ŞEYLER WILLIAM'A SÖYLENİYOR

Galler Prensi William'ın anayasa, devlet işleri ve hükümdarlığın sorumluluk alanındaki bazı meseleler konusunda bilgilendirildiği de öne sürülüyor. Bu iddia İngiltere'de büyük gündem yarattı, çünkü normal şartlarda yalnızca kralla paylaşılabilecek konuların William'a aktarıldığı ve onun da bu alanlarda çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem