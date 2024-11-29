Hindistan’da Alevler Bir Anda Etrafı Sardı, Onlarca Yaralı Var

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Khandwa kentinde 28 Kasım 2009'da gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlikte facianın eşiğinden dönüldü.

ONLARCA KİŞİ ALEVLER ARASINDA KALDI

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte yakılan meşaleler törenin sonunda söndürülmek üzere ters çevrilip su dolu bir konteynere konulurken bir anda çevreyi alevler sardı.

Onlarca kişinin vücudunu alevlerin sarması nedeniyle büyük panik yaşandı. Birçok kişinin etrafa kaçıştığı olayda alevler kısa süre içerisinde söndürüldü.

30 KİŞİ YARALANDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18’inin taburcu edildiği, 12 kişinin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA