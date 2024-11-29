O Şarkı Başını Yaktı: Kainat Güzeli'nin Tacı Geri mi Alınacak?

Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi. Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu. Theilvig, yarışmaya "Tarih yazmak istiyorum ve bu gece de bunu yapıyorum" sözleriyle damga vurdu. Ancak kainat güzeli sosyal medyada paylaştığı bir video ile dünya kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı video nedeniyle ırkçılıkla suçlanıyor. Theilvig, sosyal medyada yayılan videosunda, New York'taki Empire State Binası'nda Jay-Z'nin ırkçı kabul edilen kelimeler içeren "Empire State of Mind" şarkısını söyledi.

Geçmişte siyahi insanları dışlamak için beyazlar tarafından kullanılan kelimeleri içeren şarkıyı söyleyen Kainat Güzeli, kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Theilvig'in ünvanının geri alınmasını istedi.