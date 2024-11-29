Seçim Sonuçlarını Kabul Etmemişti... Ülkeye Dönerse Gözaltına Alınacak

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, İspanya'da yaşayan muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'in ülkeye dönmesi halinde gözaltına alınacağını belirtti.

Devlet kanalı VTV'ye konuşan Cabello, Gonzalez'in "Ocak 2025'te Venezuela'ya dönerek devlet başkanı olarak yemin etmek için hazırım" sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Cabello, Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağını belirterek, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadesini kullandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayan Cabello, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söyledi.

Bu arada İspanyol haber ajansı EFE'ye 26 Kasım'da konuşan Gonzalez ise Venezuela'da 10 Ocak'ta devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini ve gözaltına alınma ihtimaline karşı moralman hazırlıklı olduğunu ifade etmişti.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti. Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Kaynak: AA