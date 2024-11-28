İngiliz Askeri İran'a Casusluktan Suçlu Bulundu: Kaçırdığı Paraları Dışkıyla Kamufle Etmiş!

Eski İngiliz askeri Daniel Khalife, Mayıs 2019 ile Ocak 2022 arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı kişiler için hassas bilgiler topladığı ve özel kuvvetler personelinin isimlerini sızdırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

'UZUN BİR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK'

Başkent Londra’daki Woolwich Crown Mahkemesi’nde görülen davada, Yargıç Bobbie Cheema-Grubb, eski askerin eylemlerinin Resmi Sırlar Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nı ihlal ettiğini ifade etti. Yargıç, “Gelecek yıl hüküm giydiğinde uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak” dedi.

ÇİFTE AJAN OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılar, Khalife'nin Eylül 2018'de orduya katıldıktan kısa bir süre sonra İran istihbaratıyla bağlantılı bir adamla temasa geçtiğini ve daha sonra İngiltere Dış İstihbarat Servisi’ne (MI6) çifte ajan olmak istediğini söylediğini belirtti.

FACEBOOK ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMUŞ

Khalife’nin İran İslam Devrim Muhafızları’na (IRGC) bağlı bir kişiyle Facebook üzerinden iletişim kurduğu belirtildi. İran bağlantılarıyla ilişkisini geliştirerek, bir keresinde Kuzey Londra’da bir parkta bir köpek dışkısı torbasına bırakılan 2 bin doları teslim aldığı ifade edildi.

'ASKERİ PERSONELLERİ CİDDİ RİSKE ATIYOR'

Kraliyet Savcılık Servisi'nin terörle mücadele birimi başkanı Bethan David, Khalife’nin bir asker olarak İngiltere’nin ulusal güvenliğini korumakla görevli olduğunu ancak bu güveni kötüye kullandığını belirtti.

David, paylaşılan bilgilerin askeri personeli ciddi tehlikelere maruz bırakabileceğini ve Birleşik Krallık’ın güvenliğini riske atabileceğini vurguladı.

HAPİSHANEDEN KAÇMIŞTI

Londra'daki Wandsworth cezaevinden geçtiğimiz yıl Eylül ayında kendisini bir yemek dağıtım kamyonunun altına bağlayarak kaçan Khalife, bisiklet sürerken yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA