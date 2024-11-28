15 Binden Fazla Hamile Kadın O Tehlikeyle Karşı Karşı: Gazze'de Kıtlık

İsrail'in saldırılarını sürdüğü Gazze'de insanların hayatları tehlike altında. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, 15 binden fazla hamile kadının kıtlıkla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

15 Binden Fazla Hamile Kadın O Tehlikeyle Karşı Karşı: Gazze'de Kıtlık

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının bulunduğu ve gelecek ay 4 bin bebeğin dünyaya gelmesinin beklendiği ifade edildi. UNRWA, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle 550 binden fazla kadının açlıkla karşı karşıya olduğunu aktararak, 15 binden fazla hamile kadının da kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.

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Kaynak: İHA

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