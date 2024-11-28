Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İptal Edilebilir, Tüm Oylar Yeniden Sayılacak

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı. Öte yandan ilk tur seçimlerinin iptali de görüşülecek.

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Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İptal Edilebilir, Tüm Oylar Yeniden Sayılacak

Mahkeme, Romanya Merkez Seçim Bürosu'nca pazar günü yapılan seçime ilişkin tüm oyların yeniden sayılmasına ve kontrol edilmesine karar verdi.

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İptal Edilebilir, Tüm Oylar Yeniden Sayılacak - Resim : 1

İLK TUR İPTAL EDİLEBİLİR

Yerel medya, mahkemenin ilk turun iptali için gelen talepleri yarın görüşeceğini belirtirken, yapılacak yeniden sayımın seçim sonuçlarını değiştirebileceği yönünde görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan Christian Terheş ve Sebastian Popescu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İptal Edilebilir, Tüm Oylar Yeniden Sayılacak - Resim : 2

ÜÇ BİN OYLUK FARK

Bu arada, ikinci sıradaki Lasconi, üçüncü sırada yer alan iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu'yu yaklaşık 3 bin gibi çok az bir oy farkıyla geride bırakmıştı.

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için tarih 8 Aralık olarak açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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