İsrail Gazze'de Ambulans Vurdu! Sağlık Görevlisi ile Basın Mensubu Yaralandı
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yine saldırı düzenledi. Bir ambulansın hedef alındığı olayda bir sağlık görevlisi ile bir basın mensubu yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kuşatılan Filistinli aileleri tahliye eden, hastaneye ait bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda, bir ambulans görevlisi ile basın mensubu Talal Arruki yaralandı.
DÜZENLİ OLARAK HEDEF ALIYOR
Nusayrat Mülteci Kampı, sabah erken saatlerden bu yana İsrail ordusunun havadan ve topçu atışlarıyla düzenlediği şiddetli bombardımana maruz kalıyor.
Nusayrat'ta İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin el-Cedid Mülteci Kampı'na başlattığı saldırılarda ise 9 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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