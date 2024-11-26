ABD Başkanı Biden Dünyaya Duyurdu: İsrail ile Lübnan Ateşkes Anlaşmasını Onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkes talebi sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun kendi topraklarının kontrolünü alacağını ve İsrail'in kademeli olarak çekileceğini açıkladı. Biden, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabalar sayesinde Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çaresizce evlerinin iş yerlerinin maruz kalmasını izlemek zorunda kaldılar Lübnanlılar. Bu savaşa onları Hizbullah zorladı. Sayısız Hizbullah lideri ortadan kaldırıldı. Çok büyük bir terör alt yapısı ortadan kaldırıldı. Yarın yürürlüğe girecek ateşkes ile çatışmalar sona erecek. Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu kendi topraklarının kontrolünü geri alacak. 60 gün boyunca İsrail kademeli olarak çekilecek."

GAZZE İÇİN HAMLE PLANLANACAK

Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." dedi.