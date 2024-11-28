Malezya Felaketi Yaşıyor! 51 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar, başta Kelantan eyaleti olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Malezya'daki demir yolu operatörü KTMB, sel ve heyelanların tren seferlerinin aksamasına yol açtığını belirtirken, yetkililer, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ülke genelinde 51 bin 305 kişinin güvenli yardım merkezlere nakledildiğini edildiği bildirdi.

18 OKUL KAPATILDI

Terengganu Eyaleti Eğitim Departmanı Yöneticisi Jelani Sulong de, bölgedeki 18 okulun seller nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Sulong, yağışların etkili olduğu 6 bölgedeki 41 okulun da tahliye edilenlerin barınması için güvenli yardım merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA