Malezya Felaketi Yaşıyor! 51 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Malezya'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 51 binden fazla kişi "güvenli bölgelere" nakledildi. Ülkede 18 okul da seller nedeniyle kapatıldı.

Malezya Felaketi Yaşıyor! 51 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar, başta Kelantan eyaleti olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Malezya'daki demir yolu operatörü KTMB, sel ve heyelanların tren seferlerinin aksamasına yol açtığını belirtirken, yetkililer, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ülke genelinde 51 bin 305 kişinin güvenli yardım merkezlere nakledildiğini edildiği bildirdi.

Malezya Felaketi Yaşıyor! 51 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi - Resim : 1

18 OKUL KAPATILDI

Terengganu Eyaleti Eğitim Departmanı Yöneticisi Jelani Sulong de, bölgedeki 18 okulun seller nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Sulong, yağışların etkili olduğu 6 bölgedeki 41 okulun da tahliye edilenlerin barınması için güvenli yardım merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Malezya Felaketi Yaşıyor! 51 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi - Resim : 2

Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi! 20 ÖlüEndonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi! 20 ÖlüDünya
İspanya'da Yine Sel Alarmı! Kırmızı Kod Verildiİspanya'da Yine Sel Alarmı! Kırmızı Kod VerildiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Malezya sel
BM Heyeti, Ankara'da! İsrail'in Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi İçin Başsavcılıkla Temas İsrail'in Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi İçin Başsavcılıkla Temas
Suriye'de Esad Karşıtları Ordu Silahlarını Ele Geçirdi Ordu Silahlarını Ele Geçirdiler! Türkiye Sınırına Kaçıyorlar
Hangi Türk Boyundan Geldiğinizi Biliyor Musunuz? Memleketinize Göre Bu Boydan Olabilirsiniz Hangi Türk Boyundan Geldiğinizi Biliyor Musunuz? Memleketinize Göre Bu Boydan Olabilirsiniz
Köprü Devi İflas Etti: Açık Artırmaya Çıkarılıyor! Varlıkları Saymakla Bitmiyor Köprü Devi İflas Etti: Açık Artırmaya Çıkarılıyor! Varlıkları Saymakla Bitmiyor
Cezaevindeki İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Çocuk Yaptı! 'İşe Yaradığına İnanamıyorum' İki Mahkum Birbirlerini Hiç Görmeden Çocuk Yaptı
İsrail Ateşkes Dinlemiyor! Yine Lübnan'ı Vurdu İsrail Ateşkes Dinlemiyor! Yine Lübnan'ı Vurdu