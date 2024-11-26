Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi! 20 Ölü

Sumatra Adası'nda günlerdir süren şiddetli yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Dağ yamaçlarından akan çamur ve taşkınlar, köylerde yıkıma neden olurken, Kuzey Sumatra'nın 4 bölgesinde toplam 20 kişi yaşamını yitirdi.

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Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi! 20 Ölü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanlarda 20 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda cumartesi gününden beri etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi! 20 Ölü - Resim : 1

Dağ yamaçlarından akan çamur ve düşen kayalar köylerde faciaya yol açtı. Kuzey Sumatra'da 4 bölgede nehirlerin taşarken, bazı evler ve çiftlikler yıkıldı. Karo bölgesinde 10, Deli Serdang bölgesinde 4, Güney Tapanuli'de 2, Padang Lawas'ta ise 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi! 20 Ölü - Resim : 2

Ekim ayından Mart ayına kadar süren yağışlar, milyonlarca insanın dağlık alanlarda yaşadığı 17 bin adadan oluşan Endonezya'da sık sık sel ve toprak kaymalarına neden oluyor.

Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi! 20 Ölü - Resim : 3

Kaynak: İHA

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